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Песков заявил, что Украина обманула США

Песков: США поняли, что Украина их обманула насчет победы на фронте

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США поняли, что Украина их обманула насчет победы на фронте. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Известиям».

«Киевский режим им (Соединенным Штатам. — «Газета.Ru») обещал, что дайте нам сто миллиардов долларов и у нас будет победа на поле боя. Сейчас американцы понимают, что их обманули. Никакой победы на поле боя нет», — сказал официальный представитель Кремля.

Как указал Песков, США и страны Европы продолжают активно повторять «мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

«Но сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного. И действительно в первую очередь американцы начали задаваться вопросом, а на что собственно они тратят такие деньги?» — отметил Песков.

Песков также обратил внимание на то, Вашингтон выделил Киеву новый пакет военной помощи на $200 млн — весьма скромной по понятиям Соединенных Штатов суммы. Российская Федерация будет с интересом наблюдать за снижением поддержки украинского государства со стороны США и продолжать специальную военную операцию (СВО), добавил он.

10 декабря президент России Владимир Путин заявил во время общения с Героями РФ в Кремле, что у Украины нет ни собственной промышленности, ни денег, ни идеологии, поэтому нет будущего.

До этого Песков отметил, что цели специальной военной операции на Украине, обозначенные Путиным, не изменились и должны быть достигнуты.

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.

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Операция на Украине
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