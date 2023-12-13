Песков заявил, что звонящие на прямую линию россияне выражают слова поддержки Путину

Россияне, которые звонят на прямую линию, выражают слова поддержки президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он указал, что отличительной чертой вот этой части прямой линии, этого мероприятия является проявление в различных формах абсолютно экстраординарной консолидации российского общества вокруг идей Путина, вокруг его выдвижения в качестве кандидата в президенты.

«Очень много вопросов, пожеланий успеха, предложений помощи и так далее», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, он до сих пор не видел ни обращений, ни просьб, ни жалоб, а просто слова поддержки, искренние слова поддержки.

«Среди одного миллиона более чем 300 тысяч полученных обращений — очень значимая часть — содержит слова поддержки», — добавил он.

До этого Песков подтвердил, что на прямой линии с Путиным будут ведущие, как и на предыдущих мероприятиях такого формата.

1 декабря телеканал «Россия-24» сообщил, что граждане России начали подавать свои обращения в кол-центр Народного фронта к совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции Путина, которая пройдет 14 декабря.

Ранее в Кремле сообщили о фактическом старте предвыборной кампании Путина.