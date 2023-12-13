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Путин провел совещание в рамках подготовки к прямой линии

Песков: Путин провел подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел подробное совещание в рамках подготовки к большой пресс-конференции и прямой линии. Об этом в эфире Первого канала сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин 12 и 13 декабря проводил с руководством администрации президента достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции и прямой линии.

«Естественно, он интересовался теми обращениями, которые поступили и продолжают поступать от граждан, на чем граждане делают акцент, каких вопросов больше, каких меньше», — сказал официальный представитель Кремля.

Он указал, что российский президент в рамках работы над тематическими блоками вопросов связывается с министрами и руководителями ведомств, экономическими помощниками.

«Это такой очень напряженный процесс. По многу-многу часов без остановки, без перерыва», — заявил Песков.

Он добавил, что глава государства занимается этим уже два дня.

До этого Песков подтвердил, что на прямой линии с Путиным будут ведущие, как и на предыдущих мероприятиях такого формата.

1 декабря телеканал «Россия-24» сообщил, что граждане России начали подавать свои обращения в кол-центр Народного фронта к совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции Путина, которая пройдет 14 декабря.

Ранее в Кремле сообщили о фактическом старте предвыборной кампании Путина.

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Прямая линия Путина — 2023
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