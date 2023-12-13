Новый премьер Польши сообщил, что Зеленский просит встречи с ним

Украина попросила нового премьер-министра Польши Дональда Туска встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сам глава польского правительства, прибыв в Брюссель на саммит «Европейский союз – Западные Балканы», передает агентство УНИАН.

По его словам, украинская сторона обратилась с просьбой о встрече в четверг, 14 декабря.

«Еще будут уточняться технические моменты», --сказал Туск.

Он отметил, что с большой радостью встретится с украинским лидером.

«Может, радость — это не лучшее слово, учитывая тематику и контекст», — добавил Туск.

13 декабря Зеленский встретился с королем Норвегии Гаральдом V и премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир.

10 декабря украинский президент посетил Аргентину, где состоялась церемония инаугурации избранного президента Хавьера Милея.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».