Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что любая финансовая помощь Украине «продлевает агонию» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Любая финансовая помощь укрорейху лишь продлит агонию режима Зеленского. Правда на нашей стороне, а все западные военные поставки — законные цели для российских ВС», — сообщил Слуцкий.

Ранее Слуцкий заявил, что страны Запада все ближе к признанию поражения власти Владимира Зеленского и собственного провала на Украине. Он также констатировал, что доминирование и лидерство США, описанное в трудах Киссинджера и «воспеваемое в мантрах» политиков на Западе, подходит к концу. Попытки подчинить, подавить и разграбить Россию, в том числе «с помощью украинских марионеток, потерпели фиаско», считает парламентарий.

До этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ситуация в конфликте для Украины может ухудшиться из-за недостаточной помощи со стороны Запада. Столтенберг обратил внимание, что конфликты «развиваются поэтапно». Он призвал поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.