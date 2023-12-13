Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Слуцкий заявил, что помощь Украине ухудшает положение Зеленского

Слуцкий: помощь Украине только продлевает агонию Зеленского

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что любая финансовая помощь Украине «продлевает агонию» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Любая финансовая помощь укрорейху лишь продлит агонию режима Зеленского. Правда на нашей стороне, а все западные военные поставки — законные цели для российских ВС», — сообщил Слуцкий.

Ранее Слуцкий заявил, что страны Запада все ближе к признанию поражения власти Владимира Зеленского и собственного провала на Украине. Он также констатировал, что доминирование и лидерство США, описанное в трудах Киссинджера и «воспеваемое в мантрах» политиков на Западе, подходит к концу. Попытки подчинить, подавить и разграбить Россию, в том числе «с помощью украинских марионеток, потерпели фиаско», считает парламентарий.

До этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ситуация в конфликте для Украины может ухудшиться из-за недостаточной помощи со стороны Запада. Столтенберг обратил внимание, что конфликты «развиваются поэтапно». Он призвал поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами