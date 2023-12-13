Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский встретился с премьером Исландии

Зеленский провел встречу с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он провел встречу с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава украинского государства назвал прошедшую встречу «хорошей». Он выразил благодарность Якобсдоттир за политическую, дипломатическую, санкционную и гуманитарную поддержку со стороны Исландии.

«Скоординировали следующие международные шаги и обсудили долгосрочную поддержку на 2024 год. Наша общая цель – защита свободы на Украине и во всей Европе. Мы работаем вместе для ее достижения», — написал Зеленский.

13 декабря Зеленский также встретился с королем Норвегии Гаральдом V.

10 декабря украинский президент посетил Аргентину, где состоялась церемония инаугурации избранного президента Хавьера Милея.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами