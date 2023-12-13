Зеленский встретился с премьером Исландии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он провел встречу с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава украинского государства назвал прошедшую встречу «хорошей». Он выразил благодарность Якобсдоттир за политическую, дипломатическую, санкционную и гуманитарную поддержку со стороны Исландии.

«Скоординировали следующие международные шаги и обсудили долгосрочную поддержку на 2024 год. Наша общая цель – защита свободы на Украине и во всей Европе. Мы работаем вместе для ее достижения», — написал Зеленский.

13 декабря Зеленский также встретился с королем Норвегии Гаральдом V.

10 декабря украинский президент посетил Аргентину, где состоялась церемония инаугурации избранного президента Хавьера Милея.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».