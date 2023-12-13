Американский генерал рассмеялся после просьбы поставить F-16 Украине

Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного поставить Киеву самолеты F-16, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что этот разговор произошел весной на фоне утечек секретных документов Пентагона в Discord. Экс-глава Генштаба позвонил коллеге, чтобы принести извинения за скандал.

Залужный заявил, что утечки данных не приведут к каким-либо значимым последствиям, и попросил Милли как можно скорее передать Украине F-16, так как об этих истребителях не говорилось в документах. В ответ на просьбу Залужного Милли лишь рассмеялся, о чем журналистам рассказал высокопоставленный украинский чиновник.

7 декабря сообщалось, что истребители F-16 ВСУ будут сбивать дальнобойными ракетами 40H6 из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

5 декабря The Washington Post писал, что Милли призывал украинских спецназовцев «резать горло россиянам» во время учений в немецком Висбадене в 2022 году.

Ранее в США допустили, что ВСУ потеряют возможность наступать.