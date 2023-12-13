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В Литве сообщили о намерении ряда стран ЕС ослабить новый пакет санкций против РФ

Глава МИД Литвы Ландсбергис: в ЕС намерены ослабить пакет санкций против РФ

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Global Look Press

Ряд стран Евросоюза стремится ослабить очередной пакет антироссийских санкций. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его слова приводит агентство «Sputnik.Литва».

«27 стран должны договориться. Некоторые страны твердо намерены его (пакет санкций. – прим. ред.) ослабить, поэтому переговоры ведутся, и я, наверное, должен быть рад, что они ведутся, потому что по некоторым вопросам они вообще не ведутся, потому что на все наложено вето», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась.

8 декабря сообщалось, что Европейский союз завершил подготовку 12-го пакета антироссийских санкций, который также включает в себя запрет на импорт алмазов из РФ в страны «Большой семерки» (G7).

Ранее сообщалось, что Британия сохранит введенные против РФ санкции после окончания конфликта на Украине.

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