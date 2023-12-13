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Американский журналист назвал последствия поражения Украины для Запада

WP: поражение Украины станет катастрофой и ударом по престижу Запада

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Shannon Stapleton/Reuters

Колумнист газеты The Washington Post Ли Хокстейдер высказал в своей авторской колонке мнение, что вероятное поражение Украины в конфликте нанесет «ошеломляющий удар» престижу и авторитету Запада.

По его мнению, поражение Киева стало бы для США и их союзников по НАТО «стратегической катастрофой».

«Этот мрачный сценарий стал бы ошеломляющим ударом по престижу и репутации Запада, показав, что обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», оказались пустыми», — подчеркнул колумнист.

Хокстейдер предположил, что такой масштабный провал будет иметь более долгосрочные последствия, чем неспособность Киева прорваться через российскую линию обороны.

Кроме этого, журналист полагает, что в последнее время риски поражения Украины в конфликте значительно возросли на фоне того, что США и Европа могут не направить помощь.

Автор статьи поясняет, что в конгрессе США отказываются одобрять дополнительное финансирование для Украины, пока не будут ужесточены меры по обеспечению безопасности на американо-мексиканской границе. В то же время Венгрия возражает с внесением поправок в бюджет ЕС, чтобы тот мог предоставить Украине в следующие четыре года €50 млрд.

По мнению колумниста, ситуация может привести к тому, что испытывающие недостаток в технике украинские войска могут быть вынуждены отступить, сократить оборонительные линии и оставить территорию.

До этого бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что прекращение поддержки Киева со стороны США и проигрыш в военном конфликте приведет к тому, что Вашингтон «потеряет лицо перед всем миром».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал новый страх США перед Россией.

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