Хантер Байден отрицает вовлеченность своего отца в его бизнес

Сын президента США Хантер Байден прибыл в палату представителей США на дачу показаний, перед заседанием он выразил готовность ответить на все вопросы, а также заявил, что его отец, президент США Джо Байден не был вовлечен в его бизнес. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на сына президента США.

«Нет никаких доказательств того, что президент Байден был вовлечен в мой бизнес», — приводит агентство слова Хантера Байдена.

Хантеру Байдену 7 декабря в штате Калифорния были предъявлены обвинения в причастности к «схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн». Сыну действующего главы Белого дома, согласно оценкам средств массовой информации, может грозить до 17 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что Джо Байден не рассматривает возможность помилования своего сына Хантера, несмотря на предъявление ему новых обвинений.

Ранее в США сравнили обвинения сыну Байдена с ядерным взрывом для семьи президента.