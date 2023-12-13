Кадыров ответил на вопрос об ухудшении здоровья

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира, который проводился на его Telegram-канале, ответил на вопрос об ухудшении состояния его здоровья. Вопросы главе республики зачитывал министр информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев.

«Пока я живой и здоровый», — сказал Кадыров.

Кроме этого, он сообщил, что собирается уйти в отпуск в конце 2024 года, так как это поможет понять, «какими проектами заняться, чего не хватило».

1 октября Кадыров также комментировал слухи о своем здоровье и заверил, что абсолютно здоров.

20 сентября глава Чеченской республики отреагировал на слухи о своей болезни, рассказав, что в Москве побывал в больнице у своего дяди Магомеда Кадырова, который уже идет на поправку. 17 сентября Кадыров на фоне сообщений о проблемах со здоровьем опубликовал видео, где он гуляет под дождем.

В прошлом году глава Чечни заявлял о планах уйти в «бессрочный и длинный отпуск», но спустя три дня отказался от своих планов.

Ранее Кадыров назвал год окончания спецоперации.