Шольц допустил сокращение помощи Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в мире будет сокращаться поддержка Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все указывает на то, что Путин, как и прежде, твердо настроен поставить Украину на колени в военном отношении. Он ставит на то, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчет может сработать», — сказал Шольц.

Ранее Шольц заявил, что в государственный бюджет Германии заложены восемь миллиардов евро на помощь Украине и шесть миллиардов для беженцев с Украины.

До этого сообщалось, что обсуждение вопросов о вступлении Украины в Евросоюз и о выделении Киеву €50 млрд до 2027 года включено в повестку дня саммита ЕС, запланированного на 14–15 декабря. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил важность переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, дискуссия на эту тему даст необходимый сигнал и приблизит Киев к Евросоюзу.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.