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Кадыров собрался в отпуск

Кадыров заявил, что планирует уйти в отпуск в конце 2024 года

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона сообщил, что планирует взять отпуск в конце 2024 года. Его слова передает ТАСС.

«Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу. Понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило», — заявил Кадыров.

Кадыров уже уходил в отпуск в июле 2023 года. Тогда исполняющим обязанности главы Чечни был назначен председатель правительства региона Муслим Хучиев.

В конце ноября Кадыров раскрыл дату окончания спецоперации.

9 декабря Кадыров назвал решение российского президента Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства «абсолютно правильным и необходимым».

Ранее Кадыров анонсировал эвакуацию еще 70 россиян из сектора Газа.

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