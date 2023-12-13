Кадыров собрался в отпуск

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона сообщил, что планирует взять отпуск в конце 2024 года. Его слова передает ТАСС.

«Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу. Понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило», — заявил Кадыров.

Кадыров уже уходил в отпуск в июле 2023 года. Тогда исполняющим обязанности главы Чечни был назначен председатель правительства региона Муслим Хучиев.

В конце ноября Кадыров раскрыл дату окончания спецоперации.

9 декабря Кадыров назвал решение российского президента Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства «абсолютно правильным и необходимым».

Ранее Кадыров анонсировал эвакуацию еще 70 россиян из сектора Газа.