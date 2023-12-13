Стало известно об отставке всех глав спецслужб Польши

Руководители всех спецслужб Польши отправлены в отставку. Об этом сообщает радиостанция Zet.

«Парламентская комиссия по вопросам спецслужб позитивно рассмотрела предложения об отставке руководителей пяти служб», — сказано в сообщении.

Таким образом, свои должности покидают главы Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки, Службы военной разведки и Службы военной контрразведки.

Как отмечается, парламентская комиссия приняла решение об их отставке по предложению нового премьер-министра Польши Дональда Туска.

Ранее стало известно, что хакеры из России совершили атаку на информационные ресурсы министерств обороны и спецслужб прибалтийских стран и Польши.

До этого спецслужбы Польши проверили версию о «биотерроризме» в свете роста заболеваемости на востоке страны.

Ранее польские спецслужбы задержали девять иностранцев, подозреваемых в шпионаже в пользу России.