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Стало известно об отставке всех глав спецслужб Польши

Zet: руководители пяти спецслужб Польши отправлены в отставку

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководители всех спецслужб Польши отправлены в отставку. Об этом сообщает радиостанция Zet.

«Парламентская комиссия по вопросам спецслужб позитивно рассмотрела предложения об отставке руководителей пяти служб», — сказано в сообщении.

Таким образом, свои должности покидают главы Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки, Службы военной разведки и Службы военной контрразведки.

Как отмечается, парламентская комиссия приняла решение об их отставке по предложению нового премьер-министра Польши Дональда Туска.

Ранее стало известно, что хакеры из России совершили атаку на информационные ресурсы министерств обороны и спецслужб прибалтийских стран и Польши.

До этого спецслужбы Польши проверили версию о «биотерроризме» в свете роста заболеваемости на востоке страны.

Ранее польские спецслужбы задержали девять иностранцев, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

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