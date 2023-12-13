В Литве в следующем году могут повысить расходы на оборону

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду утвердил бюджет на 2024 год, в котором предусматривается возможность повышения расходов на оборону. Об этом сообщил глава государства, его слова приводятся на сайте президента Литвы.

«Правда, правительство услышало некоторую критику и улучшило бюджет. Я ценю, что в бюджете предусмотрена возможность увеличить финансирование национальной обороны в следующем году, если возникнут условия», — заявил Науседа.

Отмечается, что финансирование министерства обороны в следующем году превысит € 2 млрд и составит около 2,75% от ВВП. При этом, по словам президента, все финансовые инструменты, заложенные в бюджете в оборонных целях, должны быть использованы «в максимальной степени».

До этого сообщалось, что власти Литвы в ближайшие годы могут ввести налог на оборону.

Ранее в Вильнюсе призвали Запад послать четкий сигнал о поддержке Украины.