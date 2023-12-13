Медведев не исключил развала Евросоюза

Россия не хотела бы, чтобы Европа закончила так же, как Римская империя, заявил заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, слова которого передает РИА Новости.

«Россия не заинтересована в том, чтобы Европа закончила так же, как Римская империя. Дело европейцев – навести у себя дома порядок», — сказал Медведев.

11 декабря Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время наблюдается колоссальный кризис международного права.

В этот же день Медведев заявил, что Россия противостоит большому количеству государств, которые по сути вступили с РФ в военный конфликт, однако в любом случае сейчас очень благодатное время для получения знаний.

До этого Медведев заявил, что Россия проходит через испытание, из которого выйдет с честью и победой.

Ранее Медведев рассказал, как нужно бороться с фальсификацией истории.