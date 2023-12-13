Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев не исключил развала Евросоюза

Медведев: Россия не хотела бы, чтобы Евросоюз распался, как Римская империя

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Россия не хотела бы, чтобы Европа закончила так же, как Римская империя, заявил заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, слова которого передает РИА Новости.

«Россия не заинтересована в том, чтобы Европа закончила так же, как Римская империя. Дело европейцев – навести у себя дома порядок», — сказал Медведев.

11 декабря Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время наблюдается колоссальный кризис международного права.

В этот же день Медведев заявил, что Россия противостоит большому количеству государств, которые по сути вступили с РФ в военный конфликт, однако в любом случае сейчас очень благодатное время для получения знаний.

До этого Медведев заявил, что Россия проходит через испытание, из которого выйдет с честью и победой.

Ранее Медведев рассказал, как нужно бороться с фальсификацией истории.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами