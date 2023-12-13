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Медведев рассказал, кого «бесит» Россия

Медведев: страны-колонизаторы «бесятся» из-за действий РФ в Африке

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Алексей Никольский/РИА Новости

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада, в прошлом колонизировавшие Африку, раздражены из-за укрепления взаимоотношений России и африканских стран. Слова лидера партии «Единая Россия» приводит ТАСС.

«Многие страны, те, которые сейчас принято называть странами-колонизаторами, они только брали. И считают до сих пор, что должно быть именно так, бесятся от того, что Россия вернулась после периода безвременья в Африку», — объяснил Медведев, выступая на дискуссионной площадке «Будущее России».

По мнению замглавы Совбеза, западные страны снова хотят стать «старшими» на континенте, и это вызывает недоумение у африканских государств.

До этого Медведев сообщил, что «Единая Россия» поддерживает нынешнего президента Владимира Путина как кандидата на следующих президентских выборах в 2024 году. Он считает, что власть вносит свой вклад в общее будущее страны и совершает такие действия, которые будут иметь эффект на десятилетия вперед.

Ранее Медведев рассказал о роли бойцов СВО в будущем России.

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