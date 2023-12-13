Макрон оценил значение предстоящего саммита ЕС для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предстоящий саммит Европейского союза (ЕС), который пройдет в Брюсселе, станет определяющим для Украины и других кандидатов на членство в политическом объединении. Его слова приводит ТАСС.

«Нам предстоит принять решение в отношении Украины, Грузии, Молдавии и всех стран Западных Балкан. Дискуссии, которые состоятся завтра, станут определяющими», — сказал Макрон перед встречей с премьером Словении Робертом Голобом.

Ранее пресс-служба Европейского совета со ссылкой на письмо лидерам ЕС от главы Евросовета Шарля Мишеля сообщала, что обсуждение вопросов о вступлении Украины в Евросоюз и о выделении Киеву €50 млрд до 2027 года включено в повестку дня саммита ЕС, запланированного на 14–15 декабря.

«Мы должны предоставить Украине постоянную, устойчивую политическую, финансовую и военную помощь, и, в частности, мы должны прийти к соглашению о выделении €50 млрд для ее долгосрочной стабильности», – говорится в документе.

Мишель отметил важность переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, дискуссия на эту тему даст необходимый сигнал и приблизит Киев к Евросоюзу.

Ранее сообщалось, что Зеленский ожидает непростого саммита ЕС.