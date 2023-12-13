Датскому парламенту представят пакет военной помощи для Украины на €1 млрд

Пакет помощи Украине на €1 млрд, включающий танки и БПЛА, представят парламенту Дании в четверг, 14 декабря. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, передает ТАСС.

«Завтра мое правительство представит датскому парламенту пакет военной помощи на 1 млрд евро. <…> Он будет включать то, что Украине сейчас нужно: боеприпасы, танки, БПЛА», — сказала она.

Незадолго до этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в государственный бюджет Германии заложены €8 млрд на помощь Украине и €6 млрд для беженцев с Украины.

Сообщалось, что обсуждение вопросов о вступлении Украины в Евросоюз и о выделении Киеву €50 млрд до 2027 года включено в повестку дня саммита ЕС, запланированного на 14–15 декабря. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил важность переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, дискуссия на эту тему даст необходимый сигнал и приблизит Киев к Евросоюзу.

Ранее в конгрессе США призвали отложить рождественские каникулы ради помощи Украине.