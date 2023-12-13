Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД Израиля: война с ХАМАС продолжится вне зависимости от международной поддержки

Глава МИД Израиля Коэн: мы продолжим войну с ХАМАС вне зависимости от поддержки

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

Израиль продолжит войну с радикальным движением ХАМАС в секторе Газа вне зависимости от международной поддержки. Об этом на встреча с министром иностранных дел Австралии Тимом Уоттсом сообщил глава МИД Израиля Эли Коэн, передает РИА Новости.

«Израиль продолжит войну против ХАМАС с международной поддержкой или без нее. Прекращение огня на нынешнем этапе является подарком террористической организации ХАМАС и позволит ей вернуться и угрожать народу Израиля», — заявил Коэн.

Генеральная ассамблея ООН проголосовала 12 декабря за резолюцию Египта и Мавритании с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа. 13 декабря ХАМАС положительно оценило принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время выступления в Совете Федерации, что Москва никогда не поддержит договоренности, ущемляющие безопасность Израиля, но при этом должно быть создано независимое государство Палестина.

Также сегодня председатель Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с главой Совбеза Израиля Цахи Ханегби ситуацию в секторе Газа.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль теряет глобальную поддержку в войне против ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами