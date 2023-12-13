МИД Израиля: война с ХАМАС продолжится вне зависимости от международной поддержки

Израиль продолжит войну с радикальным движением ХАМАС в секторе Газа вне зависимости от международной поддержки. Об этом на встреча с министром иностранных дел Австралии Тимом Уоттсом сообщил глава МИД Израиля Эли Коэн, передает РИА Новости.

«Израиль продолжит войну против ХАМАС с международной поддержкой или без нее. Прекращение огня на нынешнем этапе является подарком террористической организации ХАМАС и позволит ей вернуться и угрожать народу Израиля», — заявил Коэн.

Генеральная ассамблея ООН проголосовала 12 декабря за резолюцию Египта и Мавритании с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа. 13 декабря ХАМАС положительно оценило принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время выступления в Совете Федерации, что Москва никогда не поддержит договоренности, ущемляющие безопасность Израиля, но при этом должно быть создано независимое государство Палестина.

Также сегодня председатель Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с главой Совбеза Израиля Цахи Ханегби ситуацию в секторе Газа.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль теряет глобальную поддержку в войне против ХАМАС.