Страны Евросоюза будут платить за восстановление Украины в течение многих лет, в то время как США воспользовались украинским кризисом для оживления собственной экономики. Такое мнение высказал депутат Европарламента Тьерри Мариани на своей странице в соцсети X.

«Европа будет платить за восстановление Украины в течение многих лет, в то время как Соединенные Штаты воспользовались войной, чтобы оживить свою экономику. С Вашингтоном никаких сюрпризов! Кровь украинцев обеспечивает долларами немногих промышленников, а демократия служит алиби», — считает Мариани.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что западные страны и Украина должны согласиться с условиями Российской Федерации по прекращению конфликта на Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если это будет отвечать интересам венгерского народа и поможет прекратить конфликт на Украине.