Медведев рассказал о роли бойцов СВО в будущем России

Бойцы специальной военной операции (СВО), а также все те, кто помогает им в тылу, формируют будущее России. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на заключительной дискуссионной площадке «Будущее России», передает ТАСС.

«Наше будущее сейчас действительно формируют наши люди, все абсолютно. Те ребята, парни, которые сейчас на фронте, девушки, которые помогают им. Те, кто занимаются добровольческими делами, наши волонтеры — в зале тоже присутствуют наши товарищи, которые помогают фронту. Те, кто, как принято было говорить, всегда в тылу укрепляют обороноспособность нашей страны», — сказал Медведев.

Он также подчеркнул, что каждый человек вносит свою лепту в будущее, в том числе и власть.

Медведев не в первый раз указывает на важную роль участников СВО в будущем страны. На днях он заявил, что молодые люди, знающие о войне только по книгам и кино, теперь смогут получать знания о справедливости от участников специальной военной операции.

По словам Медведева, В 2023 году 452 тыс. человек вступили в ВС РФ и присоединились к СВО.

Ранее Медведев оценил необходимость принятия новой Конституции.