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Медведев заявил, что «Единая Россия» поддерживает Путина как кандидата в президенты

Медведев: «Единая Россия» поддерживает Путина как кандидата в президенты

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» («ЕР») Дмитрий Медведев во время выступления на заключительной дискуссионной площадке «ЕР» «Будущее России» заявил, что партия поддерживает нынешнего президента Владимира Путина как кандидата на следующих президентских выборах в 2024 году, передает РИА Новости.

По его словам, президент является фигурой, которая консолидирует страну

«У нас здесь с этим все понятно. Для нас, я имею ввиду для тех, кто собрался в этом зале, для тех, кто поддерживает курс «Единой России». Мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича Путина», — сказал Медведев.

Также он заявил, что власть вносит свой вклад в общее будущее страны, и совершает такие действия, которые будут иметь эффект на десятилетия вперед. Чиновник выразил надежду, что представители партии не ошибаются в своем вкладе в будущее и делают все, чтобы страна была сильной и могущественной.

Выборы пройдут 17 марта 2024 года. За эту дату единогласно проголосовали 162 члена Совета Федерации. 8 декабря Центризбирком утвердил проведение трехдневного голосования: 15, 16 и 17 марта. Действующий президент РФ уже объявил, что будет баллотироваться на новый срок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев предложил свой вариант финала сериала «Слуга народа».

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