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Шольц назвал объем помощи Украине в 2024 году

Шольц: Германия направит €8 млрд в качестве помощи Украине в 2024 году

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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в государственный бюджет Германии заложены восемь миллиардов евро на помощь Украине и шесть миллиардов для беженцев с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем оказывать поддержку Украине из регулярного бюджета так, как мы планировали и, прежде всего, так долго, сколько это будет необходимо. Это включает восемь миллиардов евро на поставки оружия, финансовую помощь для украинского бюджета и, вероятно, более шести миллиардов евро на поддержку украинских беженцев в Германии», — сказал Шольц.

Ранее сообщалось, что обсуждение вопросов о вступлении Украины в Евросоюз и о выделении Киеву €50 млрд до 2027 года включено в повестку дня саммита ЕС, запланированного на 14–15 декабря. Мишель отметил важность переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, дискуссия на эту тему даст необходимый сигнал и приблизит Киев к Евросоюзу.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Европейскому союзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины в блок, даже если останется единственным из 27 лидеров стран — членов ЕС.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

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