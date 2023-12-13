Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию на поле боя даже при помощи западных стран. Об этом он рассказал в интервью изданию Mandiner.

В интервью была затронута тема боевых действий на Украине. По мнению Орбана, все больше людей в ЕС выражают мнение, что Киев не сможет победить. Он подчеркнул, что придерживался аналогичного мнения с самого начала.

«Давайте не будем обманывать себя, что украинцы смогут выиграть эту войну при нашей поддержке», — сказал он.

Орбан добавил, что страны ЕС ошиблись, оказывая военную поддержку Украине, и они до сих пор не хотят этого признавать. Государства Евросоюза рассчитывали на победу Киева, однако она не состоялась. Запасного плана на этот случай у них не было, поэтому продолжают придерживаться основного.

Премьер-министр Венгрии также рассказал о своем диалоге с лидером Украины Владимиром Зеленским в Аргентине. Он уверяет, что этому не стоит придавать большого внимания. Орбан заявил, что его разговор с Зеленским во время инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея нельзя назвать встречей, потому что они просто сидели вместе и обменялись парой слов.

Ранее Орбан заявил о готовности встретиться с Путиным для прекращения огня на Украине.