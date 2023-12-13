Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Совет федерации одобрил ограничение использования смартфонов на уроках

СФ одобрил закон об ограничении использования смартфонов на уроках

close
100%
Depositphotos

Совет федерации одобрил закон об ограничении использования смартфонов на уроках. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 157 сенаторов. Согласно новому законопроекту, запрет касается использования смартфонов и других гаджетов с сим-картами во время уроков, а также закрепляет право учителей на защиту от насилия и оскорблений.

Согласно данным агентства, закон предусматривает право педагогов «на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».

Исключение для использования смартфонов будут представлять случаи «угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иные экстренные случаи».

До этого РИА Новости сообщало, что с 1 сентября 2024 года в российских школах могут ввести обязательные уроки труда. Положение об обязательных уроках труда содержится в тексте поправок к законопроекту об ограничении использования телефонов в школах.

Ранее Госдума окончательно приняла законопроект, который запретит школьникам пользоваться телефонами на уроках даже для учебы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами