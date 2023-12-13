Совет федерации одобрил ограничение использования смартфонов на уроках

Совет федерации одобрил закон об ограничении использования смартфонов на уроках. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 157 сенаторов. Согласно новому законопроекту, запрет касается использования смартфонов и других гаджетов с сим-картами во время уроков, а также закрепляет право учителей на защиту от насилия и оскорблений.

Согласно данным агентства, закон предусматривает право педагогов «на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».

Исключение для использования смартфонов будут представлять случаи «угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иные экстренные случаи».

До этого РИА Новости сообщало, что с 1 сентября 2024 года в российских школах могут ввести обязательные уроки труда. Положение об обязательных уроках труда содержится в тексте поправок к законопроекту об ограничении использования телефонов в школах.

Ранее Госдума окончательно приняла законопроект, который запретит школьникам пользоваться телефонами на уроках даже для учебы.