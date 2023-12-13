Трамп-младший резко раскритиковал слова Зеленского о помощи Украине

Дональд Трамп – младший, сын бывшего президента США, резко раскритиковал требование главы Украины Владимира Зеленского все западные средства передавать Киеву для завершения украинского конфликта.

Зеленский в эфире телеканала Fox News в ходе своего визита в Вашингтон призвал американское правительство подумать о конфликте на Украине, как он затрагивает граждан. Он попросил не строить дороги сегодня, по вложить все деньги в оружие, дроны, общество, пенсии.

Трамп-младший отметил, что Украина не захочет заканчивать конфликт, пока она способна брать деньги у США и их союзников.

«У них нет стимула когда-либо заключать мирное соглашение, потому что они могут воровать», — написал бизнесмен на своей странице в X.

По его мнению, американцы создают «класс олигархов внутри Украины», поскольку они могут присваивать себе полученные от Вашингтона деньги.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где в том числе встретился с американским лидером Джо Байденом. В рамках переговоров политики обсудили дальнейшую военную помощь Киеву. Однако некоторое время назад поддержка Киева со стороны Вашингтона была заблокирована в конгрессе.

В Белом доме заявили, что выделенных для Украины средств хватит «на пару недель». Вашингтон намерен направить Киеву еще два пакета помощи, однако после этого поддержка иссякнет, если конгресс не одобрит дополнительное финансирование. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в конгрессе США призвали отложить рождественские каникулы ради помощи Украине.