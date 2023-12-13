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Республиканцы выразили готовность объявить голосование по импичменту Байдену

NYT: республиканцы готовы объявить голосование по импичменту Байдену

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Evelyn Hockstein/Reuters

Большинство республиканцев в палате представителей американского конгресса выразили готовность объявить голосование по вопросу расследования об импичменте президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает американская газета New York Times.

«Лидеры Республиканской партии в течение нескольких месяцев воздерживались от объявления голосования по вопросу расследования об импичменте, учитывая сомнения основных республиканцев… Но политическая ситуация значительно изменилась, и большинство из них теперь готовы сделать это», — пишет издание.

При этом газета подчеркивает, что республиканцы пока не готовы предъявлять обвинения президенту.

Республиканцы, отмечает издание, считают, что голосование, которое ожидается в среду вечером, необходимо, чтобы «дать им полные полномочия» для проведения расследования по вопросу импичмента фоне ожидаемых юридических проблем со стороны Белого дома.

До этого Комитет по регламенту палаты представителей американского конгресса поддержал резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президенту США Джо Байдену.

Палата представителей, как ожидается, проголосует по этой резолюции 13 декабря.

Ранее стало известно, что больше всего печалит Байдена.

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