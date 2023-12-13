Лавров осудил ФРГ, Италию и Японию за голосование против резолюции по борьбе с нацизмом

Голосование Германии, Италии и Японии в Организации Объединенных Наций против резолюции с осуждением нацизма ставит под сомнение искренность их раскаяния за совершенные злодеяния в годы Второй мировой войны. Такое мнение на правительственном часе в Совете Федерации высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что эти страны уже второй год подряд голосуют против упомянутой резолюции, при этом раньше они воздерживались от голосования.

В начале ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял внесенную Российской Федерацией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

За принятие резолюции проголосовали 112 стран, среди которых Израиль, Китай, Бразилия, ОАЭ. Против выступили 50 стран – в том числе Германия, Италия, Австрия, Великобритания, США, Нидерланды. Воздержались 14 стран.

В ходе этого же выступления Лавров заявил, что причиной многих негативных процессов в мире является стремление США и некоторых стран навязывать миру свое мнение.

Ранее Лавров уличил Запад в неверии в демократию.