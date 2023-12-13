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Орбан раскрыл детали разговора с Зеленским в Аргентине

Орбан заявил, что разговор с Зеленским в Аргентине нельзя назвать встречей

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Global Look Press/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его разговор с Владимиром Зеленским во время инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея нельзя назвать встречей, потому что они просто сидели вместе и обменялись парой слов. Об этом сообщает портал Mandiner.

«Мы вместе сидели на балконе, если это можно назвать встречей. В это время вступал в должность новоизбранный аргентинский президент, переговорной ситуацией я бы это не назвал», — сказал Орбан.

Премьер Венгрии подчеркнул, что Зеленскому было что сказать и, воспользовавшись ситуацией, стороны «обменялись парой слов».

На уточняющий вопрос, собирался ли Орбан что-то сказать главе Украины, он сообщил, что, когда «человека спрашивают, и он хорошо воспитан, он отвечает. Я ответил».

До этого Орбан заявил, что не позволит Европейскому союзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины в блок, даже если останется единственным из 27 лидеров стран — членов ЕС.

Ранее в Венгрии назвали безответственным шагом переговоры с Киевом о вступлении в ЕС.

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