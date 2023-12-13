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Британия призвала граждан воздержаться от поездок в Россию

В Великобритании призвали граждан воздержаться от любых поездок в Россию

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании (FCDO) призвало британских граждан воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства королевства.

«FCDO советует гражданам Великобритании воздержаться от любых поездок в Россию из-за рисков и угроз, связанных с продолжающимся вторжением в Украину. Ситуация в России непредсказуема», — указано в релизе.

Среди возможных рисков перечислены атаки дронов, отсутствие доступных авиарейсов из РФ в Великобританию, ограниченные возможности британского правительства предоставлять гражданам консульскую помощь.

Также находящихся в России британцев призвали быть бдительными и избегать любых политических демонстраций и собраний.

«Если вам нет необходимости находиться в России, мы настоятельно советуем вам рассмотреть возможность выезда», — подчеркнули в министерстве, напомнив, что из РФ нет прямых авиарейсов в Великобританию или страны Европейского союза.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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