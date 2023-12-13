Политолог объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским

Странное поведение президента США Джо Байдена на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским свидетельствует о том, что глава Белого дома дистанцируется от токсичной проблематики Киева. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил американист Владимир Васильев. По его словам, Байдену приходится переключаться с темы Украины на внутренние вопросы в связи с предстоящими выборами.

«Его сморкания поверх слов Зеленского, смешки и прочее — это попытка дистанцироваться от токсичной темы. И тут получается, что сам Зеленский становится заложником ситуации. Он приехал в надежде на моментальные решения по финансированию ВСУ. А на деле стал человеком, с помощью которого президент США оценивает свои личные политические перспективы», — отметил Васильев.

Он добавил, что американское общество устало от поддержки Украины, однако Байден еще сохраняет надежду, что электорат примет его мнение о необходимости и дальше отправлять деньги Киеву. Визит Зеленского организовывался, в том числе, чтобы понять — сколько еще граждане готовы терпеть происходящее, заключил политолог.

Агентство Bloomberg сообщало, что визит Зеленского в Соединенные Штаты провалился, поскольку ему не удалось добиться выделения необходимой финансовой помощи.

Как следует из текста, украинский лидер «умолял» законодателей США одобрить помощь в размере $61 млрд, необходимую для продолжения боевых действий, однако покинул Вашингтон без каких-либо обязательств со стороны своего главного союзника.

Ранее в США задумались о выделении Украине замороженных российских активов.