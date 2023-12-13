В США предупредили, что Украину могут лишить ракет и истребителей

Бывший главнокомандующий НАТО, отставной адмирал флота США Джеймс Ставридис предупредил, что Украина может лишиться обещанных поставок ракет ATACMS и истребителей F-16. Об этом он рассказал в эфире телеканала MSNBC.

По словам Ставридиса, поставки будут невозможны, если конгресс США не придет к соглашению по поводу поддержки Киева, что станет «ужасным моментом для Украины». Экс-главком НАТО полагает, что договоренностей не удастся достичь до того, как конгресс уйдет на рождественские каникулы.

Ставридис назвал сложившуюся ситуацию «хождением по тонкому льду» и заявил, что если РФ начнет крупное наступление, то Украина не сможет защититься без помощи от Запада.

На днях украинский президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон, встретившись с конгрессменами и американским президентом Джо Байденом. Его основной целью называли попытку добиться согласования новой помощи Киеву. Как писал Bloomberg, визит Зеленского оказался провальным.

Ранее в США придумали, как помочь Украине без одобрения конгрессом выделения ей денег.