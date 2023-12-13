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В России приняли новый закон о выплате материнского капитала

Госдума ввела выплату маткапитала только на детей с гражданством РФ по рождению

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам Российской Федерации на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно закону, жителям новых регионов РФ, среди которых Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Херсонская и Запорожская области, материнский капитал будут выплачивать независимо от основания и сроков приобретения гражданства Российской Федерации.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

До этого председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявлял, что региональный материнский капитал в ближайшем будущем может появиться в Донецкой народной республике (ДНР).

Медведев отмечал, что возможность получить финансовую поддержку появится у любой имеющей на это право семьи в республике. Политик обратил внимание, что исходит из того, что руководство ДНР в ближайшее время выступит с такой инициативной и примет необходимый нормативный акт.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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