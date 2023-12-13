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В США задумались о выделении Украине замороженных российских активов

NYT: США могут выделить Украине замороженные на Западе активы России

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Американские чиновники могут конфисковать замороженные на Западе российские активы, если конгресс не договорится о предоставлении помощи Киеву. Об этом сообщает The New York Times.

«Негласно американские чиновники ищут варианты на случай, если конгресс не предпримет никаких действий, от чрезвычайных ассигнований до конфискации захваченных на Западе российских активов и использования их на вооружение», — говорится в сообщении.

13 декабря Bloomberg сообщило, что Пентагон может отправить Украине военную технику из запасов США на сумму $4,6 млрд в рамках так называемого президентского разрешения на сокращение численности войск (PDA) в надежде дождаться денег, чтобы заменить вооружение на новое.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где в том числе встретился с американским лидером Джо Байденом. В рамках переговоров политики обсудили дальнейшую военную помощь Киеву. Однако некоторое время назад поддержка Киева со стороны Вашингтона была заблокирована в конгрессе.

Ранее Зеленский прибыл с визитом в Норвегию.

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