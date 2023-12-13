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Южная Корея пригрозила КНДР возмездием в случае нападения

Министр обороны Южной Кореи пообещал КНДР адские разрушения в случае нападения

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Reuters 

Министр обороны Республики Корея Шин Вон Сик пригрозил властям КНДР «адскими разрушениями» в случае нападения Пхеньяна. Его слова приводит Reutres.

Комментируя отказ руководителей КНДР соблюдать соглашение 2018 о снижении напряженности на Корейском полуострове, он заявил, что у Пхеньяна есть строго два выбора – мир или разрушения.

«Если Северная Корея совершит безрассудные действия, которые нанесут вред миру, ее ждут только адские разрушения», — сказал Шин Вон Сик.

Ранее сообщалось, что КНДР планирует укрепить свои вооруженные силы, которые находятся у демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей, в этом районе будут размещены дополнительные войска и новое вооружение.

Причиной такого решения стало приостановление Сеулом действия части межкорейского военного соглашения от 2018 года в ответ на запуск спутника КНДР, отмечает агентство.

До этого стало известно, что Северная Корея запустит на орбиту больше разведывательных спутников, так как этого «требуют существующие реалии».

Ранее в КНДР сочли учения Южной Кореи и США «бесполезной бравадой».

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