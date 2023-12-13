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Зеленский назвал условие, при котором Украина может сдать территории

WP: Зеленский заявил, что без помощи США Украине придется сдать территории

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Leah Millis/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что без американской помощи Вооруженными силам Украины (ВСУ) придется сдать территории российским военным. Об этом сообщает издание The Washington Post.

«Зеленский сообщил законодателям, что его страна никогда не сдастся в борьбе против российских сил, но предупредил, что без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, поскольку его военные неизбежно уступят территории своему целеустремленному и хорошо вооруженному противнику», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что президенту Украины не удалось убедить американский конгресс предоставить Киеву помощь в размере нескольких десятков миллиардов долларов.

Причиной такого решения могло быть поведение украинского лидера. По словам французского политика, лидера французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, наглость Зеленского во время выступления перед конгрессменами США стала катастрофой для Киева.

Призывая продолжить финансовую помощь Украине, Зеленский заявил, что вопрос поддержки США — не финансовый, а «моральный».

Ранее в посольстве РФ в США прокомментировали визит Зеленского в Вашингтон.

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