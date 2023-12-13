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Путин поздравил Совфед с 30-летием

Путин поздравил сенаторов Совфеда с 30-летием и отметил их помощь бойцам СВО

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил Совет федерации с 30-летним юбилеем. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил активную помощь сенаторов бойцам, несущим службу в зоне проведения специальной военной операции, а также жителям новых российских регионов. Он подчеркнул, что сенаторы всегда на первое место ставят интересы людей и поддерживают ветеранов, пенсионеров, многодетные семьи, молодежь.

«Значимый юбилей неразрывно связан со становлением современной российской государственности, укреплением ее демократических и конституционных основ, традиций парламентаризма», — говорится в поздравлении.

До этого в ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, опубликованном на сайте Совета Федерации, говорилось, что недруги России будут продолжать использовать международные суды против РФ.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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