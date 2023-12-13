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В США назвали «провальным» визит Зеленского в Вашингтон

Bloomberg: визит Зеленского в США провалился, он уехал без финансирования

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Evan Vucci/AP

Визит главы Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты провалился, поскольку ему не удалось добиться выделения необходимой финансовой помощи. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как следует из текста, Зеленский «умолял» законодателей США одобрить помощь в размере $61 млрд, необходимую для продолжения боевых действий, однако покинул Вашингтон без каких-либо обязательств со стороны своего главного союзника.

Несмотря на то, что президент США Джо Байден пообещал добиться выделения средств, обещания оказались пустыми, так как «его предложение о финансовой поддержке остается в тупике в конгрессе четвертый месяц подряд на фоне требований республиканцев по поводу безопасности границ».

«Зеленский, который наслаждался овациями во время своего первого визита на Капитолийский холм год назад, встретил более прохладный прием на закрытых встречах с законодателями во вторник», — следует из текста.

Хотя сторонники Украины выразили надежду, что компромисс по пограничному вопросу может быть достигнут после рождественских каникул, чтобы выделить помощь Киеву на следующий год, некогда широкая политическая поддержка рушится как в США, так и в Европе, констатирует Bloomberg.

Ранее в Британии указали на изменение риторики Байдена по Украине.

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