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Лавров назвал причину многих конфликтов по всему миру

Лавров назвал причиной многих конфликтов желание США навязать свое мнение

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МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что причиной многих негативных процессов в мире является стремление США и некоторых стран навязывать миру свое мнение. Об этом он сказал на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Многое из того плохого, что происходит, коренится в неуемном стремлении Вашингтона и небольшой группы присягнувших ему стран навязывать всему миру свое видение всего и вся», — сказал он.

Лавров добавил, что с момента встречи на правительственном часе, состоявшейся два года назад, «ситуация в мире лучше не стала».

За день до этого, во время своего выступления в видеоформате перед участниками Дохийского форума, Лавров заявил о завершении 500-летнего доминирования Запада в мире.

Он планировал прибыть на форум лично, однако не смог этого сделать. Лавров сказал, что поездку пришлось отменить в силу «обстоятельств».

Ранее Лавров рассказал, как долго он собирается находиться на посту главы МИД РФ.

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