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Зеленский прибыл с визитом в Норвегию

Зеленский прибыл с необъявленным визитом в столицу Норвегии Осло

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию с неансированным визитом. Об этом сообщает Telegram-канал DW.

«После визита в США самолет украинского президента приземлился в столице Норвегии. Об этом визите не было объявлено заранее», — говорится в сообщении.

По информации издания Regjeringen, Зеленский примет участие в саммите стран Северной Европы.

«Я тепло приветствую Владимира Зеленского в Норвегии. Я с нетерпением жду встречи и общения с ним. Норвегия продолжает поддерживать оборонительную борьбу Украины», — отметил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

До этого Зеленский и президент Соединенных Штатов Джо Байден на переговорах обсуждали, как «укрепить мощь» страны на следующий год и антироссийские санкции. Также стороны обсудили противовоздушную оборону Украины, усиление арсенала путем совместного производства оружия.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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