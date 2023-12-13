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В Совфеде заявили о планах недругов России злоупотреблять международными судами

Доклад СФ: недруги России будут продолжать использовать международные суды

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Peter Dejong/AP

Недруги России будут продолжать использовать международные суды против РФ. Об этом сообщается в ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, опубликованном на сайте Совета Федерации.

«Недруги России продолжат попытки злонамеренного использования международных судебных процедур. Так, ПАСЕ поддержала провокационное предложение о создании особого трибунала «для привлечения к ответственности российского руководства», — указано в докладе.

В Совфеде считают, что оппоненты России будут продолжать использовать международные судебные процедуры, чтобы выносить неправосудные антироссийские решения.

До этого президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Запад возобновит работу с Российской Федерацией по линии Конституционного суда.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

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