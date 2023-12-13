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Медведев назвал победой для США сохранение Украины на карте

Медведев: США назовут победой сохранение Украины на карте в границах Львова

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Алексей Никольский/РИА Новости

Новые заявления президента США Джо Байдена по Украине означают, что победой для американцев будет просто сохранение этой страны на карте. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил заместитель председателя Совета безопасности Росси Дмитрий Медведев.

На встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским Байден заявил, что Украина является независимым государством.

«Т. е. виктория уже в том, что «страна» просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова», — прокомментировал слова американского лидера Медведев.

12 декабря президент Украины Зеленский прибыл в США, где в том числе встретился с американским лидером Джо Байденом. В рамках переговоров политики обсудили дальнейшую военную помощь Киеву. Однако некоторое время назад поддержка Киева со стороны Вашингтона была заблокирована в конгрессе.

В Белом доме заявили, что выделенных для Украины средств хватит «на пару недель». Вашингтон намерен направить Киеву еще два пакета помощи, однако после этого поддержка иссякнет, если конгресс все же не одобрит дополнительное финансирование. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в конгрессе США призвали отложить рождественские каникулы ради помощи Украине.

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