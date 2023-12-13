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Небензя сравнил ситуацию в Газе с блокадой Ленинграда

Небензя: смотря на ситуацию в Газе, вспоминается блокада Ленинграда во время ВОВ

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MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН он описал ситуацию, происходящую в палестинском анклаве.

«Покалеченные дети в больнице, мать с ампутированными конечностями, которая потеряла всю семью, но родила ребенка, сотни готовых к отправке грузовиков с гуманитарной помощью, которые ждут многочисленных проверок в Египте, Израиле, а потом снова в Египте, а потом по каплям пропускающиеся в Газу», — сказал он.

Небензя назвал происходящее в секторе Газа «ужасающей гуманитарной катастрофой», которая с каждым днем становится все хуже.

«Мне на память приходит блокада Ленинграда нацистами во время Второй мировой войны, которая длилась почти 900 дней и унесла в результате бомбардировок и голода жизни более чем миллиона ленинградцев. Невозможно себе представить, что такое происходит в наше время», — заключил постпред.

Также Небензя заявлял, что Россия рассчитывает, что Совет Безопасности ООН в ближайшее время потребует прекращения боевых действий в зоне ближневосточного конфликта.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН отклонила предложенную США поправку к резолюции по ситуации в секторе Газа.

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