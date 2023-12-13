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Зеленский раскрыл подробности встречи с Байденом

Зеленский обсудил с Байденом усиление санкций и укрепление Украины

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Kevin Lamarque/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Джо Байден на переговорах обсуждали, как «укрепить мощь» страны на следующий год и антироссийские санкции. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Стороны обсудили противовоздушную оборону Украины, усиление арсенала путем совместного производства оружия, а также укрепление антироссийских санкций, следует из публикации.

По словам Зеленского, до конца года необходимо послать «сильнейший сигнал» России о единстве «Украины, Америки, Европы и всего свободного мира».

«Мы работаем над тем, чтобы превратить наш успех на поле боя в мир. И мы движемся к этому — вместе с вами и благодаря вашей поддержке», — написал глава Украины, поблагодарив также американский народ.

До этого президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что Киев рассчитывает на то, что США и другие западные страны продолжат оказывать ему финансовую помощь.

Ранее Зеленский счел финансирование Украины со стороны США вопросом не денег, а морали.

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