Украина стремится организовать визит Туска для перезагрузки отношений с Польшей

Украина пытается организовать поездку премьер-министра Польши Дональда Туска в Киев в качестве одного из первых зарубежных визитов в надежде на перезагрузку отношений между странами. Об этом сообщает Onet со ссылкой на источники.

Как следует из текста, власти в Киеве хотят организовать визит вне зависимости от того, состоится ли потенциальная встреча Туска и Владимира Зеленского в Брюсселе 14-15 декабря, где пройдет саммит лидеров ЕС.

По данным источников, эта поездка должна стать одним из первых зарубежных визитов Дональда Туска, и есть вероятность, что новый премьер Польши согласится на предложение.

Ранее польский сейм вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого, после чего сейм Польши проголосовал за выдвижение кандидата от оппозиционной коалиции Дональда Туска на пост премьер-министра. Туск был единственным кандидатом, участвовавшим в голосовании. За него отдали голоса 248 депутатов. Против выступил 201 парламентарий.

До этого Туск пообещал твердо отстаивать интересы своей страны в отношениях с Украиной. Он добавил, что правительство будет твердо защищать польские интересы в отношениях со всеми соседями.

Ранее нового премьера Польши сравнили с Гитлером.