Зюганов рассказал, как помог выиграть Путину выборы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пресс-конференции вспомнил, как когда-то консультировал президента РФ Владимира Путина по президентским выборам на «сталинской» даче. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зюганова, встреча с Путиным на «сталинской» даче продлилась почти целый день. Лидер КПРФ подчеркнул, что Путин с первого дня во власти чувствовал, что нужно хорошо знать сложившуюся обстановку.

«Он приехал к нам в штаб, когда выборы уже в основном завершили, и попросил дать ему консультацию, я имел тоже на это право, потому что я работал начиная со времен Косыгина и Брежнева», — отметил Зюганов.

Политик не уточнил, о каких именно выборах идет речь.

До этого Зюганов говорил, что у него в кармане брюк нет ничего российского. По его словам, у него в одном кармане американский шпион, а в другом — китайский друг. Сзади же у чиновника, по его словам, вьетнамский партизан.

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