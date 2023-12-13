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В конгрессе США призвали отложить рождественские каникулы ради помощи Украине

Демократы в конгрессе призвали республиканцев отложить каникулы ради Украины

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Rod Lamkey/Global Look Press

Лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер предложил спикеру палаты представителей, республиканцу Майку Джонсону отложить каникулы ради утверждения финансовой помощи Украине, передает РИА Новости.

Однако законодатель не уточнил, как его оппонент расценил такое предложение.

Члены нижней палаты конгресса должны уйти на рождественско-новогодние каникулы с 14 декабря по 9 января.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где в том числе встретился с американским лидером Джо Байденом. В рамках переговоров политики обсудили дальнейшую военную помощь Киеву. Однако некоторое время назад поддержка Киева со стороны Вашингтона была заблокирована в конгрессе.

В Белом доме заявили, что выделенных для Украины средств хватит «на пару недель». Вашингтон намерен направить Киеву еще два пакета помощи, однако после этого поддержка иссякнет, если конгресс не одобрит дополнительное финансирование. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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