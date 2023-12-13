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В посольстве РФ в США прокомментировали визит Зеленского в Вашингтон

Посол РФ Антонов о визите Зеленского в США: все от него устали

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Alexander Zemlianichenko/AP

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Сообщение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

По словам Антонова, от Зеленского в США «все устали» и ему не удалось убедить официальных представителей Соединенных Штатов в том, что Украина важнее безопасности США.

«Зеленскому уже ничего не поможет. А вот американцы рискуют еще больше увязнуть в трясине украинского конфликта <...> «Смертоносная продукция с клеймом Made in USA на 200 миллионов долларов принесет лишь затягивание конфликта и страдания тысячам людей. Причем не только на Востоке Европы, но и в других регионах мира», — резюмировал посол.

Он также добавил, что оружие, поставленное Украине, расползается по другим регионам мира.

До этого член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин говорила, что правительство США заинтересовано в продолжении боевых действий на Украине, поэтому может направить военнослужащих страны в зону конфликта для противостояния Вооруженным силам РФ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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