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В конгрессе США не исключили отправку американских военных на Украину

Конгрессвумен Грин: США могут отправить американских солдат на Украину

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Bryan Woolston/Reuters

Правительство США заинтересовано в продолжении боевых действий на Украине, поэтому может направить военнослужащих страны в зону конфликта для противостояния Вооруженным силам РФ. На это в ходе своего онлайн-выступления на платформе X (бывший Twitter) указала член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

Законодатель подчеркнула, что одной из целей Вашингтона является затягивание украинского конфликта. Однако, по ее словам, в какой-то момент Киев может столкнуться с нехваткой мужчин, пригодных для военной службы. Как сказала парламентарий, в такой ситуации США «вероятно захотят» отправить в зону боевых действий собственных солдат.

«Они (американские власти. — «Газета.Ru») хотят воевать с [президентом РФ Владимиром] Путиным так долго, как нужно», — добавила Грин.

Также она уточнила, что Вашингтон оказался втянут в противостояние между Москвой и Киевом из-за прихотей американского министерства обороны. Пентагон считает своей миссией предотвращение военных конфликтов в мире и в то же время одержим боевыми действиями за рубежом, указала член нижней палаты конгресса США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение финансирования страны со стороны США.

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